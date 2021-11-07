شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته
رام الله - دنيا الوطن
أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدلله، ان تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت مع توقيع اتفاق أوسلو وصولاً لاتفاق الإطار الذي يحمل مخاطر كبيرة ليست على (أونروا) فحسب، بل يطال قضية اللاجئين.

وقال أبو مدلله خلال ندوة بعنوان "اتفاقية الإطار وتأثيرها على خدمات اللاجئين"، اليوم، نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة - التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية-، إن "اتفاق الإطار يجعل (أونروا) رهينة للإدارة الأميركية ولدولة الاحتلال ويغير من وظيفتها التي أنشأت من أجلها". 

وأضاف أن "الاتفاق مخالف للتفويض الممنوح للوكالة وهو يعد ابتزازاً سياسياً ومالياً تمارسه الإدارة الأميركية ضد وكالة (أونروا) بجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية".

ودعا أبو مدلله دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والدول العربية المضيفة للاجئين بتكثيف جهودها للضغط على مؤتمر المانحين لتمويل موازنة (أونروا) التي تعاني من عجز مالي يهدد عملها وتقديم خدماتها وبرامجها، متمنياً لمؤتمر المانحين النجاح ليس في حشد التمويل لموازنة (أونروا) فحسب بل معالجة المشكلة المالية للوكالة وجعل تمويلها ثابتاً ومستداماً بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة ما يخرج (أونروا) من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الأميركي.


أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة: لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ونتحمل تكلفة الزيادة

"المالية" بغزة: لا زلنا نحافظ على عدم ارتفاع أسعار الغاز المنزلي ونتحمل تكلفة الزيادة

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

الخارجية: المطلوب الآن من المدَّعي العام للجنائية الدولية استدعاء المجرمين الإسرائيليين للعدالة

الخارجية: المطلوب الآن من المدَّعي العام للجنائية الدولية استدعاء المجرمين الإسرائيليين للعدالة

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو مؤتمر المانحين لمعالجة المشكلة المالية لـ (أونروا) وتمويل موازنته

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

اشتية يطلع برلمانية أوروبية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين مطير بالسجن ١٦ شهراً

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها &#34;المسجد الأقصى&#34;

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها "المسجد الأقصى"

منوعات

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

عربي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي