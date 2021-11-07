الاحتلال يعتقل سيّدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سيدة فلسطينية عبر حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة.وذكرت مصادر عبرية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا سيّدة أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا، مدّعين بأنها كانت تحمل سكينًا، و السيّدة مسنّة وتبلغ من العمر 60 عامًا.ويقع حاجز قلنديا قرب بلدة قلنديا بين القدس ورام الله، وأقامه الاحتلال بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 ليكون الحاجزالرئيسي الذي يفصل شمال الضفّة الغربيّة عن القدس، وليشكّل أحد المداخل القليلة للمدينة.ويُعتَبر حاجز قلنديا من أكثر الحواجز اكتظاظًا وإذلالاً من بين حوالي 100 حاجز إسرائيلي دائم في الضفة الغربيّة، حيث يَعبرمنه أعداد كبيرة من فلسطينيي شمال ووسط الضفّة الغربيّة يوميًا.وأغلقت قوات الاحتلال الطريق القديم الواصل بين رام الله والقدس بجدار اسمنتي يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار بعد أن أعلنت عنتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.