روسيا تستعد لتقيدم مساعدات إنسانية كبيرة لأفغانستان في نوفمبر

دميتري جيرنوف،

رام الله - دنيا الوطنقالسفير روسيا في أفغانستان، إن روسيا ستنظم في تشرين الثاني/ نوفمبر رحلات جوية خاصة لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.وأضاف السفير: "أن هذه الطائرات ستقوم بإجلاء المواطنين الروس في رحلات العودة"، وأشار إلى أنه نستعد الآن لتنظيم رحلات جوية خاصة إلى أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر، لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وبواسطة رحلات العودة، سيتم نقل مواطنين أفغان يحملون الجنسية الروسية، وفق (روسيا اليوم).ولفت السفير إلى أنه سيتم كذلك تخصيص عدة طائرات لنقل الطلاب الأفغان المسجلين في جامعاتنا بموجب الحصص الخاصة، إلى روسيا، لأنهم لا يملكون المال لشراء التذاكر.