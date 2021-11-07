رام الله: فعالية مركزية عصر اليوم نصرة للأسرى

رام الله - دنيا الوطنتنظَّم عند الرابعة من عصر اليوم فعالية مركزية عند دوار المنارة وسط رام الله دعمًا وإسنادًا للحركة الأسيرة وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام وامتدادًا للحملة التي انطلقت الثلاثاء الماضي وهي "الحملة الوطنية لإنقاذ الأسرى".وأعلن منسق القوى والفصائل في رام الله عصام بكر أنَّ اجتماعًا سيعقد اليوم لتحديد برنامج الفعاليات المقبلة لدعم الأسرى والوقوف إلى جانبهم.وشدَّد بكر اليوم الأحد على أنَّ العمل جارٍ منذ اليوم الأول لتوسيع الفعاليات المساندة للأسرى ورفضًا لسياسة الموت البطيء التي تمارس بحقِّهم.