لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

نبيه بري

نجيب ميقاتي











رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس اللبناني ميشال عون محاولة الاغتيال، التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله معتبراً أن هذه المحاولة تستهدف الاستقرار والأمن في العراق.وقال عون في بيان له: "إن هذه المحاولة تسعى لتقويض الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية، وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة للشعب العراقي الشقيق".بدوره، أجرىرئيس مجلس النواب اللبناني، اتصالاً هاتفياً بالكاظمي أعرب فيه عن رفضه واستنكاره لهذه المحاولة الآثمة.من جهته، تواصلرئيس الوزراء اللبناني مع الكاظمي هاتفياً، عَبر خلاله عن إدانته لمحاولة الاغتيال، متمنياً للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مؤكدة وقوف لبنان إلى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.