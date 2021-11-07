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لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان الرئيس اللبناني ميشال عون محاولة الاغتيال، التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله معتبراً أن هذه المحاولة تستهدف الاستقرار والأمن في العراق.

وقال عون في بيان له: "إن هذه المحاولة تسعى لتقويض الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية، وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة للشعب العراقي الشقيق".

بدوره، أجرى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اتصالاً هاتفياً بالكاظمي أعرب فيه عن رفضه واستنكاره لهذه المحاولة الآثمة.

من جهته، تواصل  نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني مع الكاظمي هاتفياً، عَبر خلاله عن إدانته لمحاولة الاغتيال، متمنياً للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مؤكدة وقوف لبنان إلى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.



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