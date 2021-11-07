نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

رام الله - دنيا الوطنشدَّد منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة نابلس نصر أبو جيش على أهمية وضع خطة مبرمجة لحشد فصائل العمل الوطني والمواطنين كافة من أجل التصدي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.وقال أبو جيش إنَّ الاجتماعات واللقاءات متواصلة بهدف تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة خاصة في محافظة نابلس.وأشار أبو جيش إلى أنَّ أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت على أراضي المواطنين في محافظة نابلس وبحماية من قوات الاحتلال لتنفيذ مخططاتها في مصادرة مزيد من الأرض الفلسطينية.