عربي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب
رام الله - دنيا الوطن
وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد، نداء للجزائر والمغرب من أجل الوئام وتجنب الفتنة والحرب، والعودة إلى ضعهما الطبيعي، وضعِ الأخوة والوئام والوحدة، ووضع التلاحم والتعاون والعمل المشترك.

وقال الاتحاد في بيان له: "يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقلق شديد ما تشهده العلاقات المغربية الجزائرية، من توتر متصاعد يتجسد في الحملات الإعلامية، وفي إغلاق الحدود، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعطيل المبادلات والمصالح الاقتصادية، وصولا إلى سباق التسلح والتأهب العسكري".

وأضاف البيان: "وفي هذا السياق نذكر السادة المسؤولين في البلدين بأن كثيراً من الحروب المدمرة لا تأتي عن قرار مقصود ومبَيَّت، وإنما تأتي فلتة وتندلع بغتة، بعد أن تبلغ حالة الخصومة والتوتر والتأهب أوجها".

وتابع البيان: "إن أجواء الاحتقان الشديد والتحشيد المتزايد، بدون أي سبب معقول، لَتُنذر بجر البلدين العزيزين المغرب والجزائر  إلى اندلاع صدام عسكري، لا يعلم إلا الله مداه وعواقبه على الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي وعلى الأمة العربية والإسلامية، وإن أمتنا الإسلامية والعربية لا ينقصها شيء من الحروب والصراعات الهدامة".

وأردف "لذلك فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يناشد جلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يبذلا عاجلا  كل ما في وسعهما لإعادة علاقات البلدين والدولتين إلى وضعها الطبيعي، وضعِ الأخوة والوئام والوحدة، ووضع التلاحم والتعاون والعمل المشترك".

وقال البيان: "إن للجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية وقادتهما سجلا حافلا في حل النزاعات وتعزيز السلام والوئام، على الصعيدين الإفريقي والعربي، فالأجدر بهما اليوم أن يحققا ذلك فيما بينهما، ويسعدا بذلك شعبيهما وأمتهما، وإن التفاوض والحوار بين العقلاء الحكماء لكفيل بحل كل المشكلات وتفكيك كل المعضلات، وخصوصاً بين من يجمعهم الدين الواحد والتاريخ الموحد والجوار الدائم والمصالح المشتركة، وبينهم من الروابط النسبية والسببية والإخاء الممتد عبر التاريخ ما لا يمكن تجاهله ولا يمكن أن تزيله الخصومات العارضة والأزمات العابرة".

أخبار ذات صلة

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي

السعودية: ضبط 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموالها

السعودية: ضبط 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموالها

قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل

قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأردن: سد الملك طلال &#34;يلفظ أنفاسه الأخيرة&#34; وتحذيرات من كارثة

الأردن: سد الملك طلال "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وتحذيرات من كارثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها &#34;المسجد الأقصى&#34;

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها "المسجد الأقصى"

دعوات لتصعيد العمل الشعبي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

دعوات لتصعيد العمل الشعبي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

الاحتلال يبدأ بتفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في &#34;أم الجمال&#34; بالأغوار

الاحتلال يبدأ بتفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في "أم الجمال" بالأغوار

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

الهباش يدعو لمحاكمة حاخام إسرائيلي دعا لهدم قبة الصخرة

الهباش يدعو لمحاكمة حاخام إسرائيلي دعا لهدم قبة الصخرة

منوعات

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

عربي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي