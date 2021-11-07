شاهد: الرئيس الإيطالي يدشن حديقة باسم "صديق الثورة الجزائرية"





رام الله - دنيا الوطندشن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، حديقة عمومية بالجزائر العاصمة، تحمل اسم "صديق الثورة الجزائرية" الإيطالي أنريكو ماتيي خلال جولته في الجزائر.وزار الرئيس ماتاريلا، خلال اليوم الثاني من جولته حديقة التجارب بالحامة، وقام بجولة في الواجهة البحرية بقصر رياس البحر (الحصن 23).ونشرت الرئاسة الإيطالية على حسابها في على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للرئيس ماتاريلا، وهو يقوم بتدشين الحديقة التي اختير لها اسم (أنريكو ماتيي).ويُعد المصنع الإيطالي أنريكو ماتيي يعد أحد أصدقاء الثورة التحريرية في الجزائر، حيث دعم حزب جبهة التحرير الوطني من خلال التواصل المستمر مع ممثليه بالخارج، كما ساهم في تجنيد وتعبئة الطبقة السياسية الإيطالية من أجل دعم ونصرة القضية الجزائرية.