الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات











رام الله - دنيا الوطنافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، ويشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، وفق (اليوم السابع).ويعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.