موظفة سابقة في البيت الأبيض تحذر من "سيناريو مرعب" إذا فاز ترامب بالانتخابات

دونالد ترامب

مارك ميدوز





رام الله - دنيا الوطنحذرت مسؤولة سابقة في البيت الأبيض من سيناريو مرعب ينتظر أمريكا، اليوم الأحد، في حال فوزالرئيس ‏الأمريكي السابق، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.‏وأكدت أليسا فرح، التي كانت تشغل منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض ومساعدة ترامب في العام الماضي، على أن الرئيس الأمريكي السابق سيفرض شكلاً من أشكال الاستبداد بشكل مطلق إذا أعيد انتخابه من جديد، وفقاً لما نقلته (سبوتنيك)وأشارت فرح إلى أن ولاية ترامب الثانية ستكون مختلفة تماماً، مضيفة أن هذا هو أكثر ما يثير مخاوفها، وصفةً رئيسها السابق بأنه رجل تحدى المؤسسات وصولاً إلى نقطة الانهيار.وعندما سئلت عن أشكال الاستبداد التي سيمارسها ترامب في حال إعادة انتخابه في عام 2024، أوضحت أليسا فرح أن الأمثلة كثيرة، منها قيامه بتسليح وزارة العدل الأمريكية ضد المعارضين السياسيين، وملاحقة الصحافة الحرة، كما أنه لن يمانع في استخدام الجيش لأسباب سياسية.ولفتت فرح إلى أن ترامب كان يرغب وهو في السلطة أن يقوم بأشياء خارج نطاق صلاحياته كرئيس لأمريكا.ولم يعلن دونالد ترامب رسميا حتى الآن ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024، فيما صرحمدير الأركان السابق في عهد ترامب، أنه يراهن بكل أمواله على أنه سيترشح لولاية ثانية.