الخارجية: المطلوب الآن من المدَّعي العام للجنائية الدولية استدعاء المجرمين الإسرائيليين للعدالة





وأشار إلى بدء وزارة الخارجية بإعداد قوائم بأسماء المستوطنين والجماعات الاستيطانية التي تعتدي على المواطنين ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ومنظومة الاحتلال الاستعمارية التي ترسِّخها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وذلك لتقديمها إلى المجتمع الدَّولي ومحاكمتهم على جرائمهم.

رام الله - دنيا الوطنشدَّد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، على ضرورة تصحيح مسار العدالة باتجاه مساءلة ومحاسبة المستوطنين الذين يمارسون أشكالًا عديدة من الجرائم والانتهاكات بحقِّ أبناء شعبنا.وقال عوض الله في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد إنَّ ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه غير قانوني، وعلى المجتمع الدَّولي أنْ يتحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.وأكَّد عوض الله أنَّ المطلوب لمحاسبة المنظومة الاستعمارية الاستيطانية هو إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدَّولية انتهاء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء باستدعاء المجرمين للعدالة الدولية.