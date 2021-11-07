سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السوري: "إن سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكاظمي"، مؤكدًا وقوفها ضد الإرهاب.





وفجر اليوم الأحد، أعلن الجيش العراقي نجاة الكاظمي من محاولة "اغتيال" فاشلة عبر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت، الأحد، مقر إقامته، فيما أكدت خلية الإعلام الامني العراقي في بيان لها، أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.





من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.







رام الله - دنيا الوطنأدانت سوريا، اليوم الأحد، الاعتداء الذي وصفته بـ "الإرهابي"، والذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلقت صاورخا باتجاه المنزل.