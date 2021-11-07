هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصِّحِّية.وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، اليوم الأحد إنَّ سلطات الاحتلال تواصل سياسة إدارة الظهر وعدم اللامبالاة حيال الأسرى المضربين عن الطعام، محذِّرًا من مغبَّة استشهاد أحدهم، نظرًا لأوضاعهم الصِّحِّيَّة الصعبة للغاية.وأضاف الخطيب أنَّ إدارة سجون الاحتلال تسعى إلى كسر إرادة الأسرى وإيصالهم إلى حالة اليأس، وعدم تحقيق أيِّ انتصارات للحركة الأسيرة.وأشار وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنَّ هناك العديد من الخطوات النِّضالية والاحتجاجية من قبل الأسرى، إسنادًا لزملائهم المضربين عن الطعام.