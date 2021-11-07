دعوات لتصعيد العمل الشعبي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأكَّد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد اشتيوي على أهمية ترجمة كافة التوصيات التي تطالب بتفعيل وتصعيد العمل الشعبي إلى إجراءات فعلية على الأرض، في ظلِّ تصاعد الانتهاكات الممنهجة لتقسيم الضفة وتحويلها إلى كونتونات، وربط المستوطنات ببعضها البعض.ودعا اشتيوي اليوم الأحد فصائل العمل الوطني إلى حشد إمكانياتها وطاقاتها وكوادرها للمشاركة في المقاومة الشعبية الشاملة، توازيًا مع الجهد السياسي المبذول من قبل القيادة الفلسطينية في المحافل الدَّولية.