الاحتلال يبدأ بتفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في "أم الجمال" بالأغوار

معتز بشارات،

رام الله - دنيا الوطنبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتفكيك وهدم منشآت في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية، والاستيلاء عليها.وقالمسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: "إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وشرعت بتفكيك وهدم خيام سكنية وحظائر أغنام، تعود ملكيتها للمواطن محمد الكبير عليان عوض، واستولت عليها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أنه تم تفكيك والاستيلاء على أربع خيام سكنية، وخيمة مطبخ، بالإضافة إلى خيمتي أغنام مساحة كل منهما 60 مترا، وحظيرة أغنام مفتوحة بمساحة 300 متر، بالإضافة إلى الاستيلاء على 3 خزانات مياه، و30 قاطع حديدي.