شؤون فلسطينية

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري بحقهم، وظروف اعتقالهم الصعبة والخطيرة.

وأدان فوزي برهوم، الناطق باسم حركة (حماس) في تصريح صحفي كل محاولات إدارة السجون الإسرائيلية وممارساتها لثنيهم عن مواصلة إضرابهم.

وأكد برهوم أن العهد والوفاء للأسرى يتطلب من جميع قوى شعبنا الفلسطيني وفصائله ونخبه ومكوناته تحمل مسؤولياتهم، وتحشيد كل الجهود والطاقات للوقوف خلفهم، وإسنادهم بكل الأشكال والأدوات النضالية والكفاحية، والانتصار لهم، وإجبار الاحتلال على إنهاء معاناتهم.

ودعا كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية إلى مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري والجاد والفاعل للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، وإنهاء معاناة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، وكل جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

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