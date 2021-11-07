السعودية: ضبط 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموالها





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموال يجري تحويلها إلى خارج المملكة.وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية، فإن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم بشرطة منطقة الرياض نجحت في القبض على 11 شخصاً، و10 مقيمين آخرين من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب جرائم سطو مسلح.وفي التفاصيل، قام الجناة بالسطو على مقار شركات، والاستيلاء على خزائن أموالها، وبعدها قاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق مختلفة، حيث اتخذوا من إحدى الوحدات السكنية في الرياض مقرا لهم.وأفادت القناة بأن السرقات بلغت (1,704,846) ريالا سعودياً، وذلك بالتوازي مع ما تم ضبطه من أموال بحوزتهم بمبلغ (46,526) ريالاً، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة.