عربي

السعودية: ضبط 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموالها

السعودية: ضبط 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموالها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموال يجري تحويلها إلى خارج المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية، فإن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم بشرطة منطقة الرياض نجحت في القبض على 11 شخصاً، و10 مقيمين آخرين من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب جرائم سطو مسلح.

وفي التفاصيل، قام الجناة بالسطو على مقار شركات، والاستيلاء على خزائن أموالها، وبعدها قاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق مختلفة، حيث اتخذوا من إحدى الوحدات السكنية في الرياض مقرا لهم.

وأفادت القناة بأن السرقات بلغت (1,704,846) ريالا سعودياً، وذلك بالتوازي مع ما تم ضبطه من أموال بحوزتهم بمبلغ (46,526) ريالاً، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

لبنان تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي

قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل

قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأردن: سد الملك طلال &#34;يلفظ أنفاسه الأخيرة&#34; وتحذيرات من كارثة

الأردن: سد الملك طلال "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وتحذيرات من كارثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

نابلس: أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المحافظة

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

هيئة الأسرى تُحذِّر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها &#34;المسجد الأقصى&#34;

مفتي فلسطين يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها "المسجد الأقصى"

دعوات لتصعيد العمل الشعبي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

دعوات لتصعيد العمل الشعبي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

الاحتلال يبدأ بتفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في &#34;أم الجمال&#34; بالأغوار

الاحتلال يبدأ بتفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في "أم الجمال" بالأغوار

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية نتائج استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

الهباش يدعو لمحاكمة حاخام إسرائيلي دعا لهدم قبة الصخرة

الهباش يدعو لمحاكمة حاخام إسرائيلي دعا لهدم قبة الصخرة

منوعات

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم أنجلينا جولي

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

عربي

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه نداءًا عاجلًا للجزائر والمغرب

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

الرئيس المصري يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تدعو واشنطن لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

سوريا: ندين بشدة الاعتداء &#34;الإرهابي&#34; الذي استهدف الكاظمي

سوريا: ندين بشدة الاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي