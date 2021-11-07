طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/36)، منوهةً بضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.