وزير الخارجية الإسرائيلي: بإمكان واشنطن افتتاح قنصلية للفلسطينيين برام لله

رام الله - دنيا الوطنصرح يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، أمس السبت، أنه إذا أصرّت الولايات المتحدة الأمريكية على فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، فعليها أن تفعل ذلك في الضفة الغربية.وقال لبيد: "إذا أرادوا فتح قنصلية في رام الله فليس لدينا مشكلة في ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) لشؤون الفلسطينية.من جهته، قال رئيس الوزراء نفتالي بينت للصحفيين خلال المؤتمر: "موقفي وقد تم عرضه على الأمريكيين، أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس، ونحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء بعيدًا عن الدراما".وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، أن إسرائيل تعارض خطة إدارة بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، معتبرةً أن ذلك سيقوّض سيادتها في المدينة.يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلاق القنصلية الأمريكية في القدس عام 2018، لكن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قالت في سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين: إنها ستعيد فتح القنصلية رغم أنها لم تحدد موعدًا لذلك.بدوره، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي: "إن واشنطن ستمضي قدمًا في عملية فتح قنصلية كجزء من تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين".في حين أشار بريان ماكيون، نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد، إلى ذلك قائلًا: "إنه وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي، لا يمكن لواشنطن المضي قدمًا في هذه الخطوة ما لم توافق الحكومة الإسرائيلية أولًا".