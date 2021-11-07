الرئيس عباس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ سعود عبد الله الصباح

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.وقال الرئيس في برقية التعزية: "نتقدم لسموكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الكويتي الشقيق، ولاسرتكم السامية، بأسمى عبارات التعازي القلبية، لنسأل الله تعالى أن ينعم على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يحفظكم بخير وسلام".كما بعث برقية تعزية، إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.