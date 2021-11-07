النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية





و طالب الزق كافة قوي شعبنا الفلسطينىي في كافة أماكن تواجده للتحرك العاجل من خلال فعل شعبي لتسليط الضوء علي معاناة أسرانا المضربين عن الطعام لأنهم يعيشون أوضاع صحية صعبة وهم في غاية الخطورة علي حياتهم ورفضا لإعتقالهم الإدارى





ودعا الزق كافة المنظمات الحقوقية الفلسطينية والجهات القانونية الفلسطينية لتظهير لاقانونية هذا الاجراء والسعي لأدانته دوليا لتحقيق هدف إلغاء ممارسته ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتي لايعرف المدة الزمنية لهذا الأعتقال والذي يطول لسنوات.



وجدير بالذكر بأن لجنة الأسرى للقوي الوطنية والإسلامية بقطاع غزة تنظم خيمة إضراب عن الطعام منذ خمسة أيام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة دعما وإسناداً لأسرانا الأبطال فرسان الوطن المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الإعتقال الإدارى.



وأضاف الزق "إن هذا الإجراء المجرم للإحتلال يتيح لسلطة الإحتلال إعتقال العشرات والمئات من الفلسطينيين فقط لمجرد الشبهه بأن هؤلاء هم ضد الإحتلال وربما سيمارسون نضالًا ضد هذا الإحتلال وللعلم فأن هذا الإجراء هو أساسا إجراء إحتلالي بريطاني تم على أساسه إعتقال رافض هذا الإحتلال البريطاني في سياق هذا الإجراء".