فلسطين: 8 حالات وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل ثماني حالات وفاة، و198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و248 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات بالفيروس توزعت على أربع حالات في قطاع غزة، حالتان في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في سلفيت.وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 37، بيت لحم 11، جنين 16، طوباس 4، ضواحي القدس 2، طولكرم 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 14، أريحا والأغوار 2، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 101".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 32، بيت لحم 8، جنين 18، طوباس 3، ضواحي القدس 3، طولكرم 2، نابلس 13، رام الله والبيرة 26، أريحا والأغوار 6، سلفيت 1، قلقيلية 4، قطاع غزة 132".وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.