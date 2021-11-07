مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة





رام الله - دنيا الوطنحذَّر عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، من خطورة تحريض حاخام يهودي على هدم قبة الصخرة المشرفة.واعتبر سلهب في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين) الرَّسمية أن التحريض وكلَّ ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لا سيَّما الحفريات أسفل المسجد الأقصى وأسواره، وانتهاك حرمته باقتحامات المستوطنين له، يأتي ضمن مساعي تهويده.ونشر الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هيمن، يوم الجمعة الماضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة له وهو بجانب مسجد قبة الصخرة، مع إعلان عن حاجته لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني لإخراج مبنى القبة من ساحة المسجد الأقصى المبارك.