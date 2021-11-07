شؤون فلسطينية

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة
مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: "إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسة القمع والتنكيل بأسرانا البواسل وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة في انسلاخ حقيقي للكيان الصهيوني عن القيم والأخلاق ، والذي تجلت مظاهره فيما كشف مؤخراً عبر الإعلام عن المشاهد الحية والمؤلمة لقمع الأسرى والتنكيل بهم.

وأضافت الكتلة "ها هو اليوم ما زال يحارب الأسرى بسياسة العزل في أبسط متطلبات الحياة داخل الأسر والتي دفعت ثلة من أبطالنا الأسرى لخوض معركة الكرامة والحرية بالإضراب المفتوح عن الطعام والذي جاوز بعضهم الـ 100 يوم".

وتابعت" إننا في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إذ نوجه التحية إلى أسرانا البواسل ونشد على أياديهم الطاهرة لنؤكد أن قضيتهم ستبقى أولوية القضايا في قاموس الشعب والمقاومة ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وندعو الكل الوطني إلى هبة الأسرى نصرة لهم ودفاعاً عن قضيتهم العادلة".

وأكدت على أن ثقة شعبنا بالمقاومة ستبقى مطلقة بأن تحرير الأسرى بصفقة مشرفة قادمة رغم أنف العدو، كما أن الأمة وأحرار العالم مطالبون بتحمل مسؤولياتهم لتسليط الضوء على قضية الأسرى والعمل على تجريم المحتل وفضح سياساته الاجرامية بحقهم.

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