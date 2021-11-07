الخارجية: نطالب بإعلان انتهاء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين والبدء بمحاسبة المنظومة الإستعمارية

عمر عوض الله،





وقال عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرَّسمية: "إنَّ ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه غير قانوني، وعلى المجتمع الدَّولي أنْ يتحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".





وأكَّد عوض الله على أنَّ المطلوب لمحاسبة المنظومة الاستعمارية الاستيطانية وهو إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدَّولية انتهاء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء باستدعاء المجرمين للعدالة الدولية.





وأشار عوض الله إلى بدء وزارة الخارجية بإعداد قوائم بأسماء المستوطنين والجماعات الاستيطانية، التي تعتدي على المواطنين ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ومنظومة الاحتلال الاستعمارية التي ترسِّخها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وذلك لتقديمها إلى المجتمع الدَّولي ومحاكمتهم على جرائمهم.

رام الله - دنيا الوطنشدَّدمساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة على ضرورة تصحيح مسار العدالة باتجاه مساءلة ومحاسبة المستوطنين الذين يمارسون أشكالًا عديدة من الجرائم والانتهاكات بحقِّ أبناء شعبنا.