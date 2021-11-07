الاحتلال يصدر 3 أحكام إدارية جديدة بحق 3 أسرى من مخيم قلنديا



وأفاد مركز قلنديا الإعلامي أن الأسرى الثلاث هم عدي نمر ومؤيد نمر ومحمود نمر، وهم لاجئين من خربة اللوز وسكان مخيم قلنديا شمال العاصمة المحتلة.



و يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من عدي ومؤيد نمر من منزليهما في مخيم قلنديا في الثالث من تشرين الأول الماضي، فيما اعتقلت محمود نمر خلال مروره على حاجز جبع العسكري بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.





رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة الاحتلال العسكرية على ثلاثة أسرى من سكان مخيم قلنديا بالحكم الإداري لمدة ستة أشهر.