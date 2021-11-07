مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة غداً لمناقشة الاستيطان وتصنيف 6 منظمات فلسطينية بـ (الإرهابية)





وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرَّسمية صباح اليوم الأحد: "إن حراكاً مستمراً على صعيد المنظمات الدَّولية لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمُّلِ المسؤولية تجاه تنفيذ قراراتها خاصة القرار 2334 الخاص بالاستيطان".





وأضاف منصور: "أن اللَّجنة الرابعة في الجمعية العامة ستصوِّت على مشاريع القرارات المدرجة أمامها، من بينها قرار خاص بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه يوم الثلاثاء القادم".





وحول جريمة الاحتلال بحق الطفل محمد دعدس، أكَّد منصور أنَّ هذه الجريمة والجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال يتمُّ توثيقها والطلب رسمياً من مجلس الأمن والجمعية العامة تحمُّل مسؤولياتها، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.

رام الله - دنيا الوطنيعقد مجلس الأمن الدَّولي جلسة تشاورية مغلقة، يوم غدٍ الإثنين، لمناقشة عديد القضايا وأبرزها الاستيطان والمنظمات الستَّةِ التي اعتبرتها دولة الاحتلال (إرهابية)، وفق ما أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور.