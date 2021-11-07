ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتباراً من يوم غد الاثنين، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.وأوضح عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات،أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الليبية.وأكد أن عملية انتخاب الرئيس، وهي أول عملية انتخاب رئيس في ليبيا منذ استقلالها، وأن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية.وأضاف: "سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسوف نلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".وأكمل رئيس المفوضية العليا للانتخابات: "التزامن في الإجراءات سوف يحدث بين الانتخابات النيابية والرئاسية، هناك اختلاف في الشروط وكذلك اختلاف في المدد الزمنية".