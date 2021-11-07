كهرباء غزة: توقف محطة التوليد عن العمل سيؤثر سلبًا على جدول الوصل

رام الله - دنيا الوطنقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: إن "توقف المحطة خلال الساعات المقبلة سيؤثر سلبًا على جدول توزيع الكهرباء في محافظات القطاع".وأكد ثابت أن الجدول المعمول به حاليًا كما هو 8 ساعات وصل يقابلها 8 فصل مع بعض الزيادات، مضيفًا: "في حال توقفت المحطة سنفقد نحو 70 ميجاوات من كميات الكهرباء المتوفرة، وسيبقى فقط الاعتماد على الكميات الإسرائيلية بقدرة 120 ميجاوات، وهي لا تكفي لسد احتاج سكان القطاع من الكهرباء".ولفت إلى أن القطاع بحاجة إلى 450 ميجاوات وتصل في فصل الشتاء إلى 550 ميجاوات من الكهرباء.