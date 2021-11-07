عربي

الأردن: سد الملك طلال "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وتحذيرات من كارثة

الأردن: سد الملك طلال "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وتحذيرات من كارثة
سد الملك طلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عدنان خدام، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن إن "سد الملك طلال، وهو السد الأكبر في الأردن، يلفظ أنفاسه الأخيرة"، على حد وصفه.

وحذر عدنان خدام، في تصريحات لموقع (خبرني) من وصول الحال في السد إلى مرحلة الخطورة، لافتاً إلى أنه إذا تأخر الموسم المطري فإن هناك كارثة ستحل في منطقة وادي الأردن.

وأشار إلى أن استخدمات مياه سد الملك طلال تتمثل بالري إذ يعتبر الشريان الرئيسي للمزارعين في المنطقة، مؤكدًا "تجاوز مرحلة الحلول بهذا الصدد، باعتبار أن الحكومة ممثلة بوزارة المياه تأخرت عن مواجهة هذا التحدي.

وشدد على "خطورة انخفاض المياه في السد، إذ تتسبب بارتفاع نسبة الملوحة بالماء مما ينعكس بالتالي على المزروعات"، محملاً الجهات المعنية مسؤولية ما قال إنها "سوء إدارة".

من جانبها، أوضحت منار المحاسنة، الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة، في وقت سابق، أن "استخدام سد الملك طلال حالة مختلفة عن باقي السدود، حيث إنه لا يعتمد على الهطل المطري فقط، بل يعتمد على المياه الداخلية من الخربة السمرا".

ويعتبر سد الملك طلال أكبر سدود الأردن ويقع في منطقة مرتفعات تل الرمان في محافظة جرش، حيث تستعمل مياهه للري ولتوليد الكهرباء.

أخبار ذات صلة

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يتضمن الزواج المدني.. الإمارات تصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

يتضمن الزواج المدني.. الإمارات تصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

الجامعة العربية: محاولة اغتيال الكاظمي يستهدف هيبة الدولة العراقية

الجامعة العربية: محاولة اغتيال الكاظمي يستهدف هيبة الدولة العراقية

الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات

الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

الاحتلال يصدر 3 أحكام إدارية جديدة بحق 3 أسرى من مخيم قلنديا

الاحتلال يصدر 3 أحكام إدارية جديدة بحق 3 أسرى من مخيم قلنديا

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في "الدامون"

&#34;التعليم العالي&#34; تستنكر اعتداء خارجين عن القانون على جامعة القدس

"التعليم العالي" تستنكر اعتداء خارجين عن القانون على جامعة القدس

منوعات

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

عربي

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة