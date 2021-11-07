الأردن: سد الملك طلال "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وتحذيرات من كارثة

وحذر عدنان خدام، في تصريحات لموقع (خبرني) من وصول الحال في السد إلى مرحلة الخطورة، لافتاً إلى أنه إذا تأخر الموسم المطري فإن هناك كارثة ستحل في منطقة وادي الأردن.



وأشار إلى أن استخدمات مياه سد الملك طلال تتمثل بالري إذ يعتبر الشريان الرئيسي للمزارعين في المنطقة، مؤكدًا "تجاوز مرحلة الحلول بهذا الصدد، باعتبار أن الحكومة ممثلة بوزارة المياه تأخرت عن مواجهة هذا التحدي.



وشدد على "خطورة انخفاض المياه في السد، إذ تتسبب بارتفاع نسبة الملوحة بالماء مما ينعكس بالتالي على المزروعات"، محملاً الجهات المعنية مسؤولية ما قال إنها "سوء إدارة".



من جانبها، أوضحت منار المحاسنة، الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة، في وقت سابق، أن "استخدام سد الملك طلال حالة مختلفة عن باقي السدود، حيث إنه لا يعتمد على الهطل المطري فقط، بل يعتمد على المياه الداخلية من الخربة السمرا".



ويعتبر سد الملك طلال أكبر سدود الأردن ويقع في منطقة مرتفعات تل الرمان في محافظة جرش، حيث تستعمل مياهه للري ولتوليد الكهرباء.





رام الله - دنيا الوطنقال عدنان خدام، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن إن "سد الملك طلال، وهو السد الأكبر في الأردن، يلفظ أنفاسه الأخيرة"، على حد وصفه.