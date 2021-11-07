إيران: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية

وكتب شمخاني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".



وفجر اليوم الأحد، أعلن الجيش العراقي نجاة الكاظمي من محاولة "اغتيال" فاشلة عبر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت، الأحد، مقر إقامته.



بدورها، أكدت خلية الإعلام الامني العراقي في بيان لها، أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.



من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.





رام الله - دنيا الوطنقال علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هي فتنة جديدة وراءها "مراكز الفكر الأجنبية".