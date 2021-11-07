"التعليم العالي" تستنكر اعتداء خارجين عن القانون على جامعة القدس



وأكدت "التعليم العالي" على متابعتها لهذا الحدث مع جهات الاختصاص لضمان انتظام الدراسة في الجامعة في ظل وضع آمن ومستقر للطلبة والعاملين.







رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتداء مجموعة من الخارجين عن القانون على جامعة القدس، إذ شمل الاعتداء تكسيراً وإطلاق نار على عدد من السيارات التي تعود ملكيتها لعاملين وطلبة وضيوف للجامعة، إضافة لتسبب الاعتداء بحالة من الذعر.وقالت الوزارة: "إن هذا الاعتداء يتعارض مع قيم وعادات الشعبالفلسطيني، رافضةً ما وصفته بالفعل المشين الذي يُعطّل المسيرة التعليمية في الجامعة، والذي لا يخدم إلا الاحتلال ومخططاته الرامية لضرب النسيج الوطني الفلسطيني".