شؤون فلسطينية

اتحاد موظفين (أونروا) يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب تعليق الدوام غداً وتفاصيله

اتحاد موظفين (أونروا) يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب تعليق الدوام غداً وتفاصيله
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن – رغد داود
أكد أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين بـ (الأونروا) على أنهم فتحوا نزاع عمل في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر على مستوى المناطق الخمسة وهي غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان، وبدأوا بخطواتٍ احتجاجية منها تعليق الدوام لمدة ساعة غداً في كافة مناطق عمليات الوكالة، وفي الأسبوع المقبل ستكون لمدة ساعتين، وصولاً إلى الفعاليات الكبرى بعد (21) يوماً من انتهاء مدة نزاع العمل التي قد تصل إلى إضراب مفتوح يتحمله المفوض العام.

وقال المسحال في حديثه لـ "دنيا الوطن": "إنه عقد مؤتمر عام للاتحادات بعد عامين من المؤتمر السابق الذي عقد في بيروت عام 2019، وكان هناك مجموعة من الطلبات التي تخص الموظفين واللاجئين، ولكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات التي ليست بجديدة بل هي حقوق مكتسبة للموظفين".

وأوضح رئيس اتحاد الموظفين أنه بعد انتهاء المؤتمر أعطوا الإدارة مهلة شهر للرد على هذه الطلبات، ولكنها لم ترد على شيء حتى هذه اللحظة، مما دفع اتحاد الموظفين الإعلان عن نزاع عمل.

وبيّن المسحال أن الطلبات تتعلق بمؤتمر عام وحقوق عاملين، وباللاجئين الفلسطينيين، وفيما يتعلق بالموظفين هو تجميد العلاوة السنوية التي يتلقاها الموظفين سنوياً على أن يتم مراجعتها في الأشهر القادمة، وخلال لقاء المفوض العام مع رئيس المؤتمر تنكر بأن تدفع بأثر رجعي قائلاً: "لا يوجد هناك أموال لعودتها في الوقت الحاضر".

وأكمل قائلاً: "هناك حقوق مكتسبة خلال المؤتمر للموظفين تم تجميدها بالكامل، وكان قد وافق عليها المفوض العام، الجزء الآخر الذي يخص الموظفين واللاجئين معاً هو زيادة عدد الموظفين على بند اليومي والبطالة لتعبئة الشواغر، وكان هناك اتفاق واضح من المؤتمر السابق بألا تزيد عدد الموظفين اليومي في المؤسسة عن 7.5% ولكنها الآن في التعليم لوحده تصل إلى 14% و15%، وهذا غير مقبول لا يعطي عملية استقرار للموظف وأداء جيد وخدمة جيّدة للاجئين الفلسطينيين".

وذكر: "أن مثل هذا العدد موجود في دائرة الصحة وصحة البيئة والأذنة كنظام بطالة لمدة ثلاثة وستة شهور، لا تعطي الكفاءة والجودة المطلوبة للاجئين ولا أمان وظيفي للموظف، لأنه بعد تدريب الموظف في الوظائف الإدارية بعد ثلاث أو ستة أشهر يستنزف جهد إضافي من الموظفين العاديين، وهذا يؤدي بالمؤسسة للتحول لعقود مؤقتة بدل العقود الدائمة".

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

فلسطين: 8 حالات وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 8 حالات وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

مجلس الأوقاف الإسلامية يحذِّر من التحريض الإسرائيلي على هدم قبة الصخرة

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

الخارجية: نطالب بإعلان انتهاء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين والبدء بمحاسبة المنظومة الإستعمارية

الخارجية: نطالب بإعلان انتهاء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين والبدء بمحاسبة المنظومة الإستعمارية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

النضال الشعبي: الإعتقال الإداري للفلسطينيين جريمة جنائية

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

جامعة القدس: نستنكر الاعتداء الذي وقع على مداخلنا من قبل مجموعة من المقنعين

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 27 طن حجر أرصفة من انتاج المستوطنات

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

كتلة التغيير والأصلاح: قضية الأسرى هي أولوية الشعب وتحريرهم عهد المقاومة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء للمستوطنين شرق يطا

الاحتلال يصدر 3 أحكام إدارية جديدة بحق 3 أسرى من مخيم قلنديا

الاحتلال يصدر 3 أحكام إدارية جديدة بحق 3 أسرى من مخيم قلنديا

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة منى قعدان في "الدامون"

&#34;التعليم العالي&#34; تستنكر اعتداء خارجين عن القانون على جامعة القدس

"التعليم العالي" تستنكر اعتداء خارجين عن القانون على جامعة القدس

منوعات

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

بسبب هذا التصريح.. غضب الجمهور السوري من جومانة مراد

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

عمر كمال يبتعد عن غناء المهرجانات.. لهذا السبب

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

شاهد: بطريقة رومانسية احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

بوسي تظهر بلوك جديد.. هل تقلد ياسمين صبري؟

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

عربي

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا: المفوضية تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

العاهل المغربي: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

الأردن: الوضع الوبائي ما زال مستقراً

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة