تركيا: الهجوم على منزل الكاظمي يستهدف سيادة العراق واستقراره



وأعربت الخارجية التركية في بيان لها عن "أملها في التعرف إلى المتورطين في الهجوم الجبان الذي يهدف بوضوح إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره، وتقديمهم إلى العدالة"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).



وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ودولته وحربها ضد الإرهاب بغض النظر عن مصدره.



وفي وقت سابق من فجر الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.



وذكرت الخلية في بيان لها: "أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتاً إلى أن الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.







رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي" يهدف إلى الإضرار بسيادة العراق واستقراره.