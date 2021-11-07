وزارة العدل تخاطب العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص جريمة قتل الطفل دعدس





رام الله - دنيا الوطنخاطبت زارة العدل العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس أول أمس شرق نابلسوأرسلت الوزارة بيانا صحفيا باللغة الإنجليزية لتلك المؤسسات طالبتها فيها بالوقوف عند مسؤوليتها للجم هذا الاحتلال، وردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم.وأوضحت في رسالتها أن إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني محمد دعدس شرق نابلس بدم بارد، يدلل بشكل واضح على استباحة الاحتلال للدم الفلسطيني، وضربه لكل القوانين الدولية بعرض الحائط، وانعدام الروادع التي توقفه عن العبث بدماء الفلسطينيين وأرواحهم.و اعتبرت أن الصمت الدولي المؤسف عن هذه الجرائم، إضافة للتطبيع مع دولة الاحتلال زاد من جرأة ووحشية حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم غير عابئة بأية قوانين.