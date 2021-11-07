شؤون فلسطينية

إصابة مواطن وزوجته في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

إصابة مواطن وزوجته في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن وزوجته وسيدة أخرى برضوض، اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين على أهالي تجمع الثعلة، شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع، واعتدوا على المواطنين بالضرب.

وأفاد المصاب يوسف عوض، بأن المستوطنين اعتدوا عليه وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وأوضح أن مستوطنين إثنين كانا يرعيان أغنامهما قرب منازل المواطنين في تجمع الثعلة، وهاجموا بعدها المواطنين في منازلهم، برفقة أكثر من 20 مستوطنا.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين شرق يطا شبه يومية، وبشكل منظم، بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم، لصالح الاستيطان.

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