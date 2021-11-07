التنمية بغزة: اللجنة القطرية لم تقبل وضع أسماء المستفيدين من الشؤون ضمن منحة 100دولار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بأن يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة والمتعففة، منتصف الشهر الجاري كما صُرفت الشهرين الماضيين بالآلية الجديدة، مشيرة إلى أن اللجنة القطرية لم تقبل وضع أسماء المستفيدين من الشؤون ضمن منحة 100 دولار.وقالت الكحلوت لإذاعة (الأقصى): "حتى اللحظة لا جديد حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وحال توفر أي معلومات بالخصوص سنعلن ذلك عبر صفحاتنا الرسمية".وأضافت: "هناك جهود حثيثة تُبذل لصرف دفعة للمستفيدين من مخصصات الشؤون قبل نهاية العام الجاري، ونأمل أن تُثمر هذه الجهود".وأكدت أن الأمم المتحدة هي التي تدير عملية صرف المنحة القطرية، متابعة: "دورنا كوزارة فني فقط، لحل أي مشاكل للمستفيدين تعيق صرف المساعدة لهم".وختمت الكحلوت بالقول: "اللجنة القطرية لم تقبل وضع أسماء المستفيدين من الشؤون ضمن المنحة القطرية، وبررت المسألة بمنع ازدواجية المساعدة".