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مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة

مصر: مصرع 3 أشخاص جراء انهيار عقار في محافظة الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم طفلة، اليوم الأحد، في انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الكونيسة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي محافظة الجيزة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الكونيسة دائرة قسم الطالبية، ووجود متوفين فانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الحادث، وفق (القاهرة 24).

وتبين أن انفجار أسطوانة غاز نتج عنه انهيار العقار المكون من ثلاثة طوابق، أرضي واثنين علويين، ونتج عن ذلك مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي سياق آخر، انهار جزء من عقار رقم 3 شارع عدلي في منطقة وسط البلد دون وقوع إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإنقاذ وفرد كردون أمني، وتبين من الكشف أن الانهيار نتيجة سقوط أحد الأعمدة الداخلية للعقار، وتساقط جزء منها دون وقوع إصابات.

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