هيئة الأسرى: الأسيرات في الدامون تعيش أوضاع حياتية صعبة
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد بأن الأسيرة منى قعدان (50 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين والمعتقلة منذ تاريخ 12/4/2021 ما زالت موقوفة في معتقل الدامون وقد خضعت للتحقيق القاسي (لمدة 22 يوماً) في زنازين الجلمة في ظروف صعبة.
و نقلت محامية الهيئة عن الاسيرة قعدان من انها خاضت هي
والاسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع والذي بدأ بتاريخ (14 /10/2021 وحتى 24/10)، وذلك تضامنا مع الاسر
و أضافت قعدان" الاعتقال كان مفاجئ بالنسبة لي ولم أتوقعه حيث أنني منذ 5 سنوات وأنا حرة وقد أكملت دراستين للماجستير قانون شرعي وجندر (ومرافعة شرعية) وكانت حياتي مستقرة".
و يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي أفرج عنها
بصفقة شاليط، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة حتى الآن هيئة شؤون الأسرى والمحررينالإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام.
و يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي أفرج عنها
بصفقة شاليط، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة حتى الآن هيئة شؤون الأسرى والمحررينالإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام.
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