هيئة الأسرى: الأسيرات في الدامون تعيش أوضاع حياتية صعبة





و أضافت قعدان" الاعتقال كان مفاجئ بالنسبة لي ولم أتوقعه حيث أنني منذ 5 سنوات وأنا حرة وقد أكملت دراستين للماجستير قانون شرعي وجندر (ومرافعة شرعية) وكانت حياتي مستقرة".



و يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي أفرج عنها

بصفقة شاليط، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة حتى الآن هيئة شؤون الأسرى والمحررينالإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد بأن الأسيرة منى قعدان (50 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين والمعتقلة منذ تاريخ 12/4/2021 ما زالت موقوفة في معتقل الدامون وقد خضعت للتحقيق القاسي (لمدة 22 يوماً) في زنازين الجلمة في ظروف صعبة.و نقلت محامية الهيئة عن الاسيرة قعدان من انها خاضت هيوالاسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع والذي بدأ بتاريخ (14 /10/2021 وحتى 24/10)، وذلك تضامنا مع الاسر