الجامعة العربية: محاولة اغتيال الكاظمي يستهدف هيبة الدولة العراقية

أحمد أبو الغيط،





رام الله - دنيا الوطناستنكرالأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات للمحاولة الدنيئة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.واعتبر الأمين العام أن العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة، إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها، وفق (اليوم السابع).وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.وأعرب المصدر عن الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به الى الخلف.وأكد المصدر على مواصلة الجامعة العربية دعمها للدولة العراقية والشعب العراقي ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.