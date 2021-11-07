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الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات

الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية على عدد من الولايات.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "إن كمية الأمطار قد تتخطى 120 مليمترا محليا"، بحسب صحيفة (النهار الجزائرية).

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحية البيان سوف تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح البيان أن الولايات التي ستشهد هذه الأمطار هي: الجزائر العاصمة، البليدة، وتيبازة، والمدية، وبومرداس، والشلف، وعين الدفلى، ومستغانم، ووهران، ومعسكر، وسعيدة، وغليزان، وتيارت وتيسمسيلت.

وفي السياق ذاته، حذرت مصالح الأرصاد من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 مليمترا محليا حتى الساعة التاسعة ليلا.

وبينت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار بهذه الكميات الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والبويرة

وفي إطار متصل، حذرت الأرصاد من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كيلومترا في الساعة، مشيرةً إلى أن علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح التحذير أن السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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