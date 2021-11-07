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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
مقر منظمة التعاون الإسلامية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع تطورات الوضع في جمهورية العراق، وتدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

وأكد يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، على أن هذا الهجوم عمل (إرهابي) يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.

ونجا الكاظمي رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت فجر اليوم الأحد مقر إقامته ببغداد.


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