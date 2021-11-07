لقاءات ثنائية بين كورية الشمالية والصين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الشمالية بأن سفيرها لدى بكين، ري ريونغ نام، التقى وو جيانغهاو، مساعد وزير الخارجية الصيني، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.قالت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، في بيان لها: "إن السفير ري ريونغ نام، ومساعد وزير الخارجية الصيني، وو جيانغهاو، تبادلا خلال محادثات يوم الجمعة الماضي، الآراء بعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي"، وفق (روسيا اليوم).وحضر الاجتماع مسؤولون من سفارة كوريا الشمالية في بكين ووزارة الخارجية الصينية، في حين أن هذا الاجتماع يعد الأحدث في سلسلة من الاجتماعات بين البلدين.