المرور بغزة: وفاتان وإصابة في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، أن خمسة حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن حالتي وفاة، وإصابة واحدة بجروح متوسطة.وأفادت شرطة المرور أن كلًا من الشقيقين المُسنين رمضان وعرفان أبو هويشل توفيا جراء صدمهما من قبل مركبة من نوع (فيات) قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط القطاع الليلة الماضي.وقالت شرطة المرور: "إن أضرارًا مادية وقعت في 6 مركبات، ومكونات الطريق جراء الحوادث الخمسة التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية".