شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الرئيس عباس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعرب الرئيس عباس عن تضامن دولة فلسطين وشعبها مع العراق وشعبها الشقيق، مشددا على رفضه لأية اعتداءات تستهدف أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد الرئيس، إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما كان، وأيا كان مرتكبه.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أعلنت في وقت سابق اليوم، نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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