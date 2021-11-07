لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها (765) قائمة انتخابية، ترشحت في (329) هيئة محلية من أصل (376) مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 11كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأضافت لجنة الانتخابات أنها قبلت ترشح ما مجموعه (765) قائمة؛ منها (277) قائمة حزبية (أي المسجلة على أنها تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب) و(488) قائمة مستقلة، ويبلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة (6,299) مرشحاً، من بينهم (1,599) امرأة بنسبة 25,4% من المجموع الكلي للمرشحين.وأوضحت بأن المرشحين من الفئة العمرية (25-40) يشكلون 46.9% من إجمالي المرشحين وبعمر (41-50 عاماً) بنسبة 25.8%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن (50) عاماً يشكلون 27.3% من إجمالي عدد المرشحين.ولفتت اللجنة إلى أنه في (162) هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة فقط؛ وفي (47) هيئة محلية لم تترشح أي قائمة، وفي هيئتين ترشحت قائمة واحدة عدد مرشحي كل منهما أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة، و(165) هيئة أخرى ترشحت أكثر من قائمة انتخابية.من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على القوائم ومرشحيها من خلال موقع اللجنة الرسمي على الانترنت (www.elections.ps) وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية.وبينت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض على أي من القوائم و/أو المرشحين خلال الفترة من 7- 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، على أن تقدم الاعتراضات على النموذج المخصص لذلك في مكاتب اللجنة بالمحافظات، وترفق بما يؤيد ويثبت صحتها، علماً أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من خلال مكاتب اللجنة أو من موقعها الإلكتروني.وستدرس اللجنة الاعتراضات التي تردها خلال ثلاثة أيام من 9 - 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة، علماً أن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون خمسة أيام، ويكون قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف.