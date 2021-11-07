اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية في اليمن





وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن ثابت اغتيل من قبل عناصر مجهولة، مساء أمس السبت، في منطقة حي البساتين بالقرب من منزله.





وطالبت وزارة الإدارة المحلية، محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس رئيس اللجنة الامنية بتوجيه الاجهزة الامنية بالكشف السريع واتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على الجناة وكشف ملابسات القضية لينال المعتدين جزائهم الرادع وفقاً للقانون.



رام الله - دنيا الوطنتعرض مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية علي محمد ثابت (علي ابو سعيدة) للاغتيال، على يد مجهولين في عدن.