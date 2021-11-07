السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه رسالة للشعب العراقي





وكتب السيسي عبر حساباته الرسمية: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".وتابع الرئيس المصري: "كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق".وفجر اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية نجاة، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال إثر هجوم استهدف منزله بطائرة مسيرة مفخخة.وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن الكاظمي لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة، بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء، في مدينة بغداد، مشيرةً إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".