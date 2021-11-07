"الداخلية العراقية" تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الكاظمي



وأضاف أن "الطائرة الثالثة هاجمت منزل رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "الكاظمي لم يصب بأذى، إلا ان هناك بعض الاصابات للمتواجدين في المنزل وهم يتلقون العلاج".



وفجر اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية نجاة، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال إثر هجوم استهدف منزله بطائرة مسيرة مفخخة.



وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن الكاظمي لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة، بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء، في مدينة بغداد، مشيرةً إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".



وقالت مصادر إعلامية عربية، إن دوي انفجار سمع بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.





في أعقاب ذلك، قال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق"، لافتاً إلى أن "صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".





وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي،" داعياً إلى "التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.وقال سعد معن، مدير إعلام وزارة الداخلية العراقية: "إن "استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلاً"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح معن أن "محاولة الاغتيال تمت من خلال ثلاث طائرات مسيرة"، مبيناً أن "سماع أصوات إطلاق النار كان لاسقاط الطائرات، وبالفعل تم اسقاط طائرتين".