عربي

"الداخلية العراقية" تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الكاظمي

"الداخلية العراقية" تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الكاظمي
مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.

وقال سعد معن، مدير إعلام وزارة الداخلية العراقية: "إن "استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلاً"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح معن أن "محاولة الاغتيال تمت من خلال ثلاث طائرات مسيرة"، مبيناً أن "سماع أصوات إطلاق النار كان لاسقاط الطائرات، وبالفعل تم اسقاط طائرتين".

وأضاف أن "الطائرة الثالثة هاجمت منزل رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "الكاظمي لم يصب بأذى، إلا ان هناك بعض الاصابات للمتواجدين في المنزل وهم يتلقون العلاج".

وفجر اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية نجاة، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال إثر هجوم استهدف منزله بطائرة مسيرة مفخخة.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، أن الكاظمي لم يتعرض للأذى وهو بصحة جيدة، بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء، في مدينة بغداد، مشيرةً إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وقالت مصادر إعلامية عربية، إن دوي انفجار سمع بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.

في أعقاب ذلك، قال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،  اليوم الأحد: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق"، لافتاً إلى أن "صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي،" داعياً إلى "التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

أخبار ذات صلة

الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات

الجزائر: تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة ولايات

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أول تعليق لقطر على محاولة اغتيال الكاظمي

أول تعليق لقطر على محاولة اغتيال الكاظمي

اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية في اليمن

اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية في اليمن

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه رسالة للشعب العراقي

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه رسالة للشعب العراقي

السعودية تدين استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي

السعودية تدين استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي

الأوقاف المصرية تعلن أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالتبرع للمساجد

الأوقاف المصرية تعلن أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالتبرع للمساجد

شركة عالمية: نتوقع أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3% في 2022

شركة عالمية: نتوقع أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3% في 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من قرية حبلة جنوب قلقيلية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من قرية حبلة جنوب قلقيلية

الأسير أمجد عبيدي من قرية زبوبا يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير أمجد عبيدي من قرية زبوبا يدخل عامه الـ19 في الأسر

نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021

نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال بمواجهات في البيرة

إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال بمواجهات في البيرة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

الطقس: أجواء جافة وحارة نسبياً

الطقس: أجواء جافة وحارة نسبياً

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

منوعات

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

أخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

ما قصة ارتداء هيفاء حسين الساري الهندي؟

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

اعتزال الفنان المصري لطفي لبيب عن التمثيل

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

مي العيدان توضح حقيقة شتم شذى حسون لرحمة رياض

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: أول حفل للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: ياسمين صبري بالحجاب داخل أحد المساجد

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما الأخير

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

شاهد: رانيا يوسف بالأحمر القصير بعد فوز النادي الأهلي

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

تعرض الفنانة اللبنانية مايا دياب لتسمم حاد ونقلها للمستشفى

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده بموسم الرياض

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أول تعليق لقطر على محاولة اغتيال الكاظمي

أول تعليق لقطر على محاولة اغتيال الكاظمي

اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية في اليمن

اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية في اليمن

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه رسالة للشعب العراقي

السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويوجه رسالة للشعب العراقي