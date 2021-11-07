الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واندلعت مواجهات أصيب خلالها مواطنان.ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم أنس حسن سلمان، والصحفي مجاهد مرداودي، وأحمد عمر عودة، وعلي أحمد الجدع، وحمزة صالح مرداوي.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عماد شاهين، من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة "أبو ضعيف" قضاء جنين على الطريق الالتفافي خارج جنين وهم محمد ياسين، وهلالياسين، وسالم ياسين.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو ناب من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.وأصيب فتيان، برصاص قوات الاحتلال، إحدى الإصابات حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ولا تزال في غرفة العمليات، والثانية متوسطة برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.واقتحمت قوات الاحتلال حي "جبل الطويل" في البيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.